ايران تستضيف طواف العالم للتنس بمشاركة 16 دولة

وسيبدا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في طهران، الاسبوع الاول ومنافسات الجدول الرئيسي لطواف العالم للتنس، على ان يشارك فيها لاعبو تنس من 16 دولة اضافة الى لاعبي التنس الايرانيين.

وفي الاسبوع الاول من هذه المسابقات، اعلن 86 لاعب تنس استعدادهم للمشاركة في طواف العالم على ان يتاهل 32 متفوقا الى الجدول الرئيسي. وتم لحد الان التاكد من مشاركة 7 لاعبي تنس ايرانيين و 14 اجانب في الجدول الرئيسي.

وتقام المنافسات في الفترة 10-22 ايلول/سبتمبر الجاري. ويشارك فيها لاعبو تنس من كل من روسیا، بيلاروسيا، استرالیا، بلجيكا، اسبانیا، فرنسا، الهند، ایطالیا، ترکیا، التشيك، افغانستان، هونغ ‌کونغ، العراق، الکویت، سوریا ورومانيا.