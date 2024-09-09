بزشكيان: حصيلة عمل وزارة الامن يجب ان تتمثل في حفظ الرساميل المادية والمعنوية للبلاد

واضاف الرئيس بزشكيان لدى استقباله اليوم الاثنين مدراء ومنتسبي وزارة الامن بمناسبة الذكرى السنوية الـ 40 لتاسيسها ان الخطوة الاولى لإنماء وبناء البلاد تتمثل في تبديد الخلافات والنزاعات التي لا اساس لها.

وأكد بقوله انه يجب أن نؤمن من الاعماق باننا نريد وقادرون على ان نكون الأفضل في المنطقة مضيفا انه كان مقررا وفقا لوثيقة الآفاق، ان نحتل المركز الاول في المنطقة لكننا يجب ان نسأل انفسنا هل ان الطريق الذي نسلكه، يوصلنا الى تحقيق هذا الهدف؟

وتابع رئيس الجمهورية اننا ان حددنا وعرفنا الهدف بدقة، فاننا سنجد الطرق الكفيلة بالوصول اليه مؤكدا اننا يجب ان نوظف اكثر الاشخاص كفاءة وقدرة لتنفيذ الواجبات الواردة في وثيقة الافاق وسياسات وقانون التخطيط والموازنة.

واكد الرئيس بزشكيان في جانب اخر من كلمته انه يجب ان نبحث عن الاشخاص النخبة واستقطابهم موضحا اننا بحاجة الى النخبة من اجل تنفيذ الواجبات الواردة في وثيقة الافاق.

وفي مستهل اللقاء اعطى وزير الامن حجة الاسلام والمسلمين سيد اسماعيل خطيب، تقريرا عن جهود واجراءات منتسبي وزارة الامن.