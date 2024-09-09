وزير النفط: لايران موقع جيوسياسي لترانزيت الطاقة في الشرق الاوسط

جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط، الامين العام لرابطة الدول المصدرة للغاز محمد حامل الذي يزور طهران للتنسيق حول اقامة الدورة ال26 للمؤتمر الوزاري للدول المصدرة للغاز في تشرين الاول/اكتوبر المقبل في طهران.

وقال وزير النفط ان ايران احد المؤسسين الرئيسيين لرابطة الدول المصدرة للغاز واستضافت دورتها الاولى في 2001.

واشار وزير النفط الى الظروف الخاصة التي تمر بها اسواق الغاز في العالم خاصة الازمة العالمية للطاقة مشددا على ضرورة دعم امانة رابطة الدول المصدرة للغاز لكي تتمكن الرابطة من لعب دور بارز في تثبيت امن الطاقة في العالم.

واعرب عن امله باجراء تعاون بين امانة رابطة الدول المصدرة للغاز ومعهد بحوث صناعة النفط الايراني لانجاز دراسات في القضايا الناشئة بما فيها الهيدروجين والذكاء الاصطناعي وباقي قضايا الساعة.

يذكر ان الدورة ال26 للاجتماع الوزاري لرابطة الدول المصدرة للغاز ستعقد في الفترة 27-29 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في طهران.