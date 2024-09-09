قائد الجيش: الخبرة العالية للطيارين في مسابقات الرماية، مؤشر على جهوزيتهم العملانية

وعلى هامش اليوم الاول من المرحلة الرئيسية لمسابقات الرماية جو –ارض والقصف التكتيكي الذي تنفذه القوات الجوية للجيش بمشاركة 6 فرق تضم كل منها 4 طائرات من مختلف القواعد الجوية للبلاد وتجرى في قاعدة الشهيد نوجة بهمدان (غرب) لمدة اربعة ايام، قيم القائد العام للجيش اداء الفرق المشاركة بالجيد جدا.

واعتبر اللواء موسوي ان اداء الفرق المشاركة مؤشر على الاداء التقني العالي والعمل بروح الفريق وقدرات وتخصص الطيارين وفن الرمي وقدرات المناورة والمهارات العسكرية والخاصة بالطيران ما يؤكد الجهوزية العملانية العالية للمشاركين.