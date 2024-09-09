صحة غزة: 40 ألفا و988 شهيدا و94 ألفا و825 مصابا منذ 7 أكتوبر

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ339 من الحرب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40988 شهيدا و94825 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منهما للمستشفيات 16 شهيد و64 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

انتهی**2054

*المصدر: وکالات