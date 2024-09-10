حماس: مجزرة المواصي تستوجب مغادرة مربع الصمت ووقف المحرقة المستمرة

وقالت حماس في بيان لها، فجر الثلاثاء: أمام هذه المجازر الوحشية المتكررة بحق المدنيين والنازحين في الخيام والمدارس ومراكز الإيواء؛ فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية؛ مطالبون اليوم، بمغادرة مربع الصمت والعجز، والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة المستمرة منذ أحد عشر شهراً.

وأكدت ضرورة العمل على وقف هذا العدوان المتوحّش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسَوْق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة.

وشددت على أن ارتكاب الاحتلال أبشع المجازر ضد خيام النازحين في مواصي خانيونس حرب إبادة وحشية ومزاعم الاحتلال بوجود مقاومين كذب مفضوح.

وقالت إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة جديدة في مواصي خانيونس، باستهدافه خيام النازحين بصواريخ ثقيلة أطلقتها طائراته الحربية، ما أسفر عن ارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين العزل، جلّهم من الأطفال والنساء.

وأضافت: إن هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة؛ هو تأكيدٌ على مُضِيِّ حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وتعمّدها ارتكاب المجازر البشعة بحقّه، غيرَ مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني، أو القرارات الداعية لوقف العدوان، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان على شعبنا.

وأكدت أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف؛ هو كذبٌ مفضوح، يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكّدت المقاومة مِراراً نَفْيَها وجود أيٍّ من عناصرها بين التجمعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية.

واستشهد 40 مواطنًا وأصيب 60 وفقد آخرون بعدما شنت قوات الاحتلال عدة غارات على خيام النازحين في مواصي خانيونس ومسحت 20 منها بالكامل ودفنتها في الرمال.

انتهى ** 2342