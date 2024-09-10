حزب الله يواصل استهداف مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده

وفي أحدث العمليات، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع "المالكية"، بقذائف المدفعية.
وذكرت المقاومة في البيان أنّه بعد متابعة ومراقبة لِموقع المالكية وبعد رصد تحرك لجنود العدو الإسرائيلي، استهدف مجاهدوها الموقع وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطَي موقعي "المطلة" و"حبوشيت". واستخدموا الأسلحة الصاروخية، وحققوا إصابات مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أيضاً التجهيزات التجسسية في موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الملائمة، وأصابوها إصابة مباشرة.
وأكّدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
وفي عمليتين، استهدفت المقاومة موقع "جل العلام"، الأولى عبر قذائف المدفعية، أمّا الثانية فعبر محلقتين انقضاضيتين، أصابتا أهدافهما بصورة مباشرة.
وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ الاستهداف جاء رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها بلدة حانين.
وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، شنّ حزب الله هجوماً جوياً، عبر أسراب من المسيّرات الانقضاضية، على مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز" - "621"، في ثكنة "شراغا"، شمالي عكا المحتلة، مستهدفين أماكن تموضع الضباط والجنود، ومحققين إصابات مباشرة.
وكانت المقاومة استهدفت، الاثنين، المقرّ المستحدَث لقيادة اللواء الغربي في جنوبي ثكنة "يعرا"، وموقعي "المرج" و"معيان باروخ"، كما تصدّت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرة حربية إسرائيلية، أجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع في اتجاه فلسطين المحتلة.
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