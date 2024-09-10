حزب الله يواصل استهداف مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده

وفي أحدث العمليات، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‏الإسلامية موقع "المالكية"، بقذائف المدفعية.

وذكرت المقاومة في البيان أنّه بعد متابعة ‏ومراقبة لِموقع المالكية وبعد رصد تحرك لجنود العدو الإسرائيلي، استهدف مجاهدوها الموقع وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‏الإسلامية انتشار جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في محيطَي موقعي "المطلة" و"حبوشيت". واستخدموا الأسلحة الصاروخية، وحققوا إصابات مباشرة.

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية أيضاً التجهيزات ‏التجسسية في موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الملائمة، وأصابوها إصابة ‏مباشرة.‏

وأكّدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.

وفي عمليتين، استهدفت المقاومة موقع "جل العلام"، الأولى عبر قذائف المدفعية، أمّا الثانية فعبر محلقتين انقضاضيتين، أصابتا ‌‏أهدافهما بصورة مباشرة.‏

وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ الاستهداف جاء رداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها بلدة حانين.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، شنّ حزب الله هجوماً جوياً، عبر أسراب من المسيّرات ‌‏الانقضاضية، على مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز" - "621"، في ثكنة "شراغا"، شمالي عكا المحتلة، ‌‏مستهدفين أماكن تموضع الضباط والجنود، ومحققين إصابات مباشرة.‏

وكانت المقاومة استهدفت، الاثنين، المقرّ المستحدَث لقيادة اللواء الغربي في جنوبي ثكنة "يعرا"، وموقعي "المرج" و"معيان باروخ"، كما تصدّت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرة حربية إسرائيلية، أجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع في اتجاه فلسطين المحتلة.‏

انتهى ** 2342