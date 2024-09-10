سلطنة عمان ترغب بالاستفادة من البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء الامام الخميني

وفي تصريح للصحفيين يوم الاثنين، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في مدينة اهواز محمد جواد اماني، إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء الإمام الخميني (رض) كانت الوجهة الثانية لزيارة الوفد الاقتصادي العماني إلى خوزستان بعد خرمشهر وقال: ان الوفد اعرب خلال زيارته التفقدية للبنية التحتية والوحدات الإنتاجية في المنطقة عن الرغبة بالاستفادة من امكانيات هذا الميناء وتطوير التبادلات التجارية مع إيران.

وقال أماني: إن أعضاء هذا الوفد الاقتصادي، الذين وصلوا إلى خوزستان منذ السبت ، قاموا بزيارة خرمشهر ومنطقة أروند الحرة، بهدف تطوير التبادلات التجارية، إلى جانب إبرام العديد من اتفاقيات التعاون، وشددوا على زيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى زيارة الوفد للمنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء الإمام الخميني (رض)، وقال: إن القدرات الموانئية في مجال توريد البضائع والترانزيت وإمكانية إعادة تصدير البضائع، فضلا عن القيام باستثمارات مشتركة في هذا المجال، كانت من بين المواضيع التي تم بحثها بين الجانبين.

واضاف أماني: إن أعضاء الوفد الاقتصادي العماني يتكون من نائبي وزير ورئيس ونائب رئيس غرفة تجارة المنطقة الشمالية الشرقية من سلطنة عمان ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يزورون محافظة خوزستان بدعوة من غرفة تجارة أهواز بهدف التعرف على القدرات الاقتصادية للمحافظة.

وقال رئيس غرفة تجارة أهواز: ان زيارة المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء الإمام الخميني (رض)، والتعرف على عملية إنتاج مختلف منتجات صناعة البتروكيماويات، والتعرف على حجم الاستثمار في هذه المنطقة، كانت من بين الفقرات الأخرى لزيارة الوفد الاقتصادي إلى ميناء الإمام الخميني (رض).

وأوضح: كما أن الوفد قام بزيارة مركز الملاحة البحرية لميناء الإمام الخميني (رض) وتحميل السفن التجارية العالمية ومشاهدة الازدهار الاقتصادي لهذه المنطقة.

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