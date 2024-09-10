١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85592059
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امين المجلس الاعلى للامن القومي یغادر إلی روسیا للمشاركة في اجتماع البريكس

١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ ص
رمز الخبر: 85592059
امين المجلس الاعلى للامن القومي یغادر إلی روسیا للمشاركة في اجتماع البريكس

طهران/ 10 ايلول/سبتمبر/ارنا- غادر ممثل قائد الثورة الاسلامية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي أكبر أحمديان " طهران متوجها إلى روسيا للمشاركة في اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين للدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من دول البريكس، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإيران والإمارات العربية المتحدة و أثيوبيا والمملكة العربية السعودية، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 في سان بطرسبرغ بروسيا.

كما سيعقد اجتماع مشترك بين ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وممثلين أمنيين رفيعي المستوى لبعض دول الجنوب، بما في ذلك إندونيسيا وتركيا وكازاخستان وصربيا وتايلاند وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وأوزبكستان ونيكاراغوا وكوبا وأذربيجان والبحرين وبنغلاديش وسريلانكا وموريتانيا ولاوس.

وسيلتقي علي أكبر أحمديان، بعض نظرائه على هامش هذين الاجتماعین.

وسيناقش أهم التطورات التي تشهدها المنطقة، والتطورات الدولية والعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية خلال لقاء مع كبار المسؤولين الروس وسيعرض آراء واعتبارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بممرات الطاقة و...

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