امين المجلس الاعلى للامن القومي یغادر طهران إلی روسیا للمشاركة في اجتماع البريكس

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من دول البريكس، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإيران والإمارات العربية المتحدة و أثيوبيا والمملكة العربية السعودية، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 في سان بطرسبرغ بروسيا.

كما سيعقد اجتماع مشترك بين ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وممثلين أمنيين رفيعي المستوى لبعض دول الجنوب، بما في ذلك إندونيسيا وتركيا وكازاخستان وصربيا وتايلاند وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وأوزبكستان ونيكاراغوا وكوبا وأذربيجان والبحرين وبنغلاديش وسريلانكا وموريتانيا ولاوس.

وسيلتقي علي أكبر أحمديان، بعض نظرائه على هامش هذين الاجتماعین.

وسيناقش أهم التطورات التي تشهدها المنطقة، والتطورات الدولية والعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية خلال لقاء مع كبار المسؤولين الروس وسيعرض آراء واعتبارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بممرات الطاقة و...

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