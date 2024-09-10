ايران تحقق اكتفاء ذاتيا من انتاج القمح ولا حاجة لها للاستيراد

واوضح علي قلي إيماني لوكالة ارنا ،ان توفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب وبالقدر الكافي وتدريب المشغلين وتوريد البذور المعدلة والتسعير المعقول والعادل هي من بين المؤشرات التي تساعد في الحفاظ على الاكتفاء الذاتي من القمح واستمراريته.

واعرب رئيس المؤسسة الوطنية لمزارعي القمح في ايران عن أمله في أن يستمر اكتفاء إيران الذاتي من القمح مع التخطيط واعتماد الإجراءات التفصيلية من قبل معاونية وزارة الزراعة.

ولفت ايماني الى ان متوسط ​​بروتين القمح في البلاد يبلغ 13% و يتم إنتاج القمح عالي الجودة في محافظات مثل خوزستان ،كرمانشاه ،فارس ،أذربایجان وكلستان.

هذا وقامت الحكومة الايرانية حتى الان بشراء اا مليون و 910 الاف طن من القمح، وتصدرت محافظة كلستان شمال ايران النسبة الاكبر من انتاج القمح في البلاد .

انتهى**ر.م