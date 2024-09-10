١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85592103
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قبيلة الحويطات: عملية معبر الكرامة رد فعل طبيعي ونتنياهو يتحمل المسؤولية

١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٨ ص
رمز الخبر: 85592103
قبيلة الحويطات: عملية معبر الكرامة رد فعل طبيعي ونتنياهو يتحمل المسؤولية

طهران/ 10 أيلول/سبتمبر/إرنا- شددت قبيلة الحويطات في الأردن، التي ينتمي إليها الشهيد "ماهر الجازي" منفذ عملية معبر الكرامة، على أن ما قام به ابنها كان ردة فعل طبيعية على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت الحويطات في بيان لها، على أن "ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته الحالية تجاه أبناء فلسطين كافة وغزة تحديدا".

وأشارت إلى أن دم الشهيد الأردني "ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني".

وحملت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن العملية، قائلة إن "المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو وهو المسؤول الأول والأخير عما جرى".

والأحد، نفذ الجازي عملية إطلاق نار على ثلاثة جنود إسرائيليين، عند معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن٬ فأرداهم قتلى.

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