القوات المسلحة اليمنية تعلن اسقاط طائرة أمريكية MQ_9

وأشار العميد سريع إلى أن "هذه الطائرة تعد الثانية التي تسقطها دفاعاتنا خلال 72 ساعة والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأوضح أن "العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، مؤكدا استمرارية عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

إلى ذلك، أشادت القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد "ماهر الجازي"، والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة، داعية كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة.

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