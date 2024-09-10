الصحة اللبنانية: استشهاد شخص إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

كما أعلنت مصادر إخبارية عن هجوم بطائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني على مدينة النبطية جنوبي لبنان.

ويستهدف الجيش الصهيوني المناطق الجنوبية من لبنان يوميا بهجماته الجوية والمدفعية والطائرات بدون طيار، والتي يقابلها رد جوي وبري مضاد مكثف من مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان.

يذكر أنه مع بدء طوفان الأقصى التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية، نفذ حزب الله اللبناني، بهدف الاشتباك مع جزء كبير من الجيش الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة وتخفيف الضغط على المقاومة في غزة، وقامت بعمليات يومية وعنيفة ضد أهداف الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية.

كما أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني مؤخرا أنه خلال الشهر الماضي (آب/أغسطس) تم إطلاق 1307 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وهو أعلى رقم منذ بداية حرب غزة.

انتهى**3276