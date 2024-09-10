الاحتلال یرتکب 3 مجازر في 24 ساعة بغزة

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 41 ألفا وعشرين شهيدا، و94 ألفا و925 مصابا.

کما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة باستهدافه خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة وقال الدفاع المدني في القطاع إن فرقه انتشلت 40 شهيدا و60 جريحا، مؤكدا أن عمليات انتشال جثث الشهداء ما زالت مستمرة.

كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني إن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف وأضاف بيان للدفاع المدني في القطاع أن "التقديرات تشير إلى أننا أمام واحدة من أبشع المجازر" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين.

وقد برر جيش الاحتلال استهدافه المنطقة التي صنّفها آمنة، بكونها تضم مركز قيادة وسيطرة لحركة حماس في خان يونس.

وأفاد سكان ومسعفون بأن 4 صواريخ على الأقل استهدفت خياما في منطقة المواصي المعلنة منطقة إنسانية قرب خان يونس والمكتظة بالنازحين الفارين من أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن النيران اشتعلت في 20 خيمة على الأقل، كما تسببت الصواريخ في حفر يصل عمقها إلى 9 أمتار.

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