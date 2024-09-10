١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85592873
T T
٠ Persons

سمات

مسؤول دبلوماسي : زيارة بزشکیان إلى نيويورك تمثل فرصة جيدة لتسليط الضوء على جرائم الکیان الصهيوني

١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٠ م
رمز الخبر: 85592873
مسؤول دبلوماسي : زيارة بزشکیان إلى نيويورك تمثل فرصة جيدة لتسليط الضوء على جرائم الکیان الصهيوني

طهران/10 أیلول/سبتمبر/ارنا- قال المدیر العام للمجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج "عبدالله سهرابي" : إن زيارة الرئيس مسعود بزشکیان والوفد المرافق له إلى نيويورك بهدف المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل فرصة جيدة للغاية في إدانة وتسليط الضوء على جرائم الکیان الصهيوني داخل فلسطين المحتلة.

وأضاف سهرابي، خلال حديثه في اجتماع بطهران اليوم : لقد شهدنا في السنوات السابقة تمويها إخباريا على جرائم الکیان الصهيوني، لكن خلال العام الاخیر قد ارتكب الکیان الصهيوني الكثير من الجرائم في فلسطين، لدرجة أن العديد من الرأي العام العالمي اليوم أصبح مع المقاومة و ضد "اسرائیل".

واشار هذا الدبلوماسي الايراني، الى اقتراب ذكرى "أسبوع الوحدة الاسلامية" (الفترة ما بين 12 الى 17 ربيع الاول 1446هـ والتي تشير الى ذكرى ولادة النبي الاكرم محمد ص وفقا لرواة اهل السنة والشيعة)، واصفا هذه المناسبة انها "فرصة مميزة يجب اغتنامها للتركيز على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية خلال اللقاءات والمؤتمرات التي ستعقد خلالها..

انتهی**2054

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .