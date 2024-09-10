ايران وصربيا تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي حيال القضايا الدولية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين الايراني والصربي ، اليوم الثلاثاء ، على هامش اجتماع المسؤولين الامنيين لدول مجموعة الـ "بريكس" في سانت بطرسبيرغ الروسية.

الى ذلك، اكد احمديان ضرورة التعاون من اجل التصدي لعناصر الفوضى، وقال : اليوم قضايا البيئة والمياه تاتي ضمن اهم التحديات المتعلقة بالامن الوطني لدى البلدان المختلفة.

واضاف : ان جمهورية ايران الاسلامية وجمهورية صربيا، لديهما قواسم مشتركة كثيرة، فضلا عن المصالح المشتركة على المستوى الدولي، وبما يلزم على البلدين تعزيز التنسيق بينهما اكثر من اي وقت مضى.

وذكّر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، في هذا اللقاء، بان منظمات مثل شنغهاي وبريكس لديها طاقات اساسية يمكن توظيفها لخدمة التعددية القطبية والتصدي للنزعات الاحادية.

من جانبه، اعرب نائب رئيس وزراء صربيا، عن سعاده بلقاء المسؤول الامني الايراني رفيع المستوى، قائلا: ان صرييا تبذل الجهود لتكون لاعبا مستقلا على صعيد القضايا الدولية.

كما جدد فولين، تقديم العزاء باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله ابراهيم رئيسي" ووزير خارجيته ومرافقيه في حادث المروحية، وصرح خلال اللقاء مع احمديان بمدينة سانت بطرسبيرغ الروسية اليوم : ان صربيا تؤكد استعدادها التام لمواصلة التعاون الشامل مع الحكومة الايرانية الجديدة.

واكمل نائب رئيس وزراء صربيا : ان مجموعة بريكس تشكل واحدة من الفرص الدولية الهامة، والتي تسهم في تعزيز التعددية؛ ونحن بدورنا نعتقد ان زمن النزعات الاحادية قد ولى.

انتهى ** ح ع