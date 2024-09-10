ايران تهزم الامارات في عقر دارها في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

وفي هذه المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الاسيوية الاولى المؤهلة لكاس العام 2026، سجل هدف الفوز مهدي قائدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سنحدت عدة فرص محققة للتسجيل للمنتخب الايراني الا انها ضاعت بسبب عدم الدقة في التهديف وبراعة الحارس الاماراتي.

وفي الدقيقة 86 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للامارات الا انه الغاها لاحقا بعد الرجوع لـ VAR .

وفي المباراتين الاخريين ضمن المجموعة ذاتها فازت اوزبكستان على مضيفتها قرغيزستان 3-2 وتعادلت قطر مع كوريا الشمالية 1-1 في بيونغ يانغ.

وفي الجولة الاولى فازت ايران على قرغيزستان 1-0 واوزبكستان على كوريا الشمالية 1-0 والامارات على قطر 3-1 .

وتتصدر اوزبكستان المجموعة برصيد 6 نقاط تليها ايران بذات الرصيد ومن ثم الامارات بـ 3 نقاط وكوريا الشمالية وقطر بنقطة واحدة وقرغيزستان بلا نقاط.

انتهى ** 2342