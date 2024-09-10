وزيرا خارجية ايران والمكسيك يؤكدان على وقف جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين

وفي اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، هنأت وزيرة خارجية المكسيك أليسيا بارسينا، عباس عراقجي على انتخابه وزيراً للخارجية، وتمنت له وللشعب الإيراني النجاح والرفاهية.

وأعربت عن أملها في استمرار الحوارات والمشاورات السياسية بين البلدين.

وقالت وزير خارجية المكسيك أيضًا عن موقف بلادها الداعم للشعب الفلسطيني: إن المكسيك تدعم وقف إطلاق النار وترى أن العنف وسفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن.

من جانبه شكر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، وزيرة الخارجية المكسيكية على تهنئتها له، مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

واعتبر عراقجي استمرار الحوارات والمشاورات السياسية بين البلدين الصديقين أمرا في غاية الأهمية.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وعلى المستوى الإقليمي واكد على ضرورة وقف هذه الجرائم فورا، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار يوافق عليه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.

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