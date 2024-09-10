كنعاني يدين بشدة فرض الترويكا الاوروبية عقوبات على شركة الخطوط الجوية الايرانية

وقال كنعاني في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو استمرار لسياسة الغرب العدائية وأعمال الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وسيواجه إجراء مماثلا ومتناسبا من قبل جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي، مجددًا التأكيد على موقف ايران الواضح والمعلن فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا: مثلما تم التأكيد عليه من قبل، فإن أي ادعاء بأن جمهورية إيران الإسلامية باعت صواريخ باليستية إلى الاتحاد الروسي كاذب ولا أساس له من الصحة اطلاقا.

وقال كنعاني: إن أمريكا والدول الأوروبية الثلاث هي المصدر الرئيسي للسلاح للكيان الصهيوني وهم شركاء في المجازر الواسعة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية سياساتهم الخاطئة.

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