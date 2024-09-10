١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85593084
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كنعاني يدين بشدة فرض الترويكا الاوروبية عقوبات على شركة الخطوط الجوية الايرانية

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ ص
رمز الخبر: 85593084
كنعاني يدين بشدة فرض الترويكا الاوروبية عقوبات على شركة الخطوط الجوية الايرانية

طهران / 11 ايلول/سبتمبر/ارنا- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة البيان غير المالوف لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إلغاء الاتفاقيات الثنائية لتقديم الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الايرانية (إيران اير) بحجة التدخل المزعوم في الصراع الأوكراني.

وقال كنعاني في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو استمرار لسياسة الغرب العدائية وأعمال الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وسيواجه إجراء مماثلا ومتناسبا من قبل جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي، مجددًا التأكيد على موقف ايران الواضح والمعلن فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا: مثلما تم التأكيد عليه من قبل، فإن أي ادعاء بأن جمهورية إيران الإسلامية باعت صواريخ باليستية إلى الاتحاد الروسي كاذب ولا أساس له من الصحة اطلاقا.

وقال كنعاني: إن أمريكا والدول الأوروبية الثلاث هي المصدر الرئيسي للسلاح للكيان الصهيوني وهم شركاء في المجازر الواسعة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية سياساتهم الخاطئة.

انتهى ** 2342

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