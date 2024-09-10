أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) يؤكد دور ايران المهم في المنظمة

والتقى أسد مجيد خان، فور بدء مهام عمله في طهران كأمين عام جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي، مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، وتبادلا وجهات النظر حول دور المنظمة في المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

واعرب مجيد خان، عن سعادته بوجوده في إيران وبدء مهامه كأمين عام جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي، وحيا ذكرى الشهيدين الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وهنأ عراقجي بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية، وتمنى له النجاح.

كما شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم انتخابه، وقدم تقريرا عن أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي، بما في ذلك عملية الإعداد للاجتماعات المقبلة على مستوى رؤساء ووزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي، وأكد على الأهمية المركزية للمنظمة، والدور المهم الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة التعاون الاقتصادي داعيا لاستمرار دعم ايران لهذه المنظمة الإقليمية المهمة.

من جانبه رحب وهنأ وزير الخارجية الايراني، الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي، واشار إلى الخبرات الدبلوماسية القيمة التي يحظى بها مجيد خان، وأعرب عن ثقته في تسارع وتيرة العمل في منظمة التعاون الاقتصادي خلال فترة ولايته كأمين عام له من أجل تحقيق الأهداف والخطط والمشاريع قيد التنفيذ.

وأشار عراقجي أيضًا إلى القدرات والإمكانيات الواسعة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي في اتجاه تنمية وتقدم المنطقة، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية، باعتبارها المضيفة للأمانة العامة للمنظمة والرئيس الدوري لها تدعم برامجها وأنشطتها والأمين العام الجديد لها بقوة من أجل تحقيق أهدافها.

جدير بالذكر أن أسد مجيد خان الذي هو أحد كبار الدبلوماسيين الباكستانيين قد تم تعيينه مؤخرًا أمينًا عامًا جديدا لمنظمة التعاون الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.

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