وزير الخارجية الأرميني يؤكد أهمية إيران في سياسة يريفان الخارجية

جاء ذلك خلال لقاء محمد حسن شيخ الإسلامي، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في الخارجية الايرانية، مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، على هامش الجولة الأولى من منتدى الحوار في يريفان، الذي افتتح يوم الثلاثاء في يريفان.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان على أهمية جمهورية إيران الإسلامية في السياسة الخارجية لأرمينيا، مشيراً إلى محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية عباس عراقجي، واعرب عن الرغبة باللقاء معه في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى الدور الإيجابي لجمهورية إيران الإسلامية في التطورات المتعلقة بالقوقاز الجنوبي، وثمن سياسات ايران في هذا المجال، وأعلن عن استعداده للمزيد من تعزيز التعاون في المجالات الفكرية والتعليمية.

من جانبه نقل محمد حسن شيخ الإسلامي نائب وزير الخارجية تحيات وزير الخارجية عباس عراقجي إلى حكومة وشعب أرمينيا بشأن رغبة الحكومة الرابعة عشرة في حفاظ وتنمية السياسة التقليدية للصداقة والتعاون الشامل مع الدولة الجارة والصديقة أرمينيا.

كما أشار إلى حضور وفود أكاديمية وفكرية أرمينية في طهران في الأشهر الأخيرة وعقد دورات تدريبية دبلوماسية للدبلوماسيين الأرمن الشباب في مركز الدراسات السياسية والدولية، مؤكدا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال المراكز الفكرية والتعليمية وكذلك الوثائق التاريخية.

والقى شيخ الاسلامي كلمة في منتدى حوار يريفان، شرح فيها مواقف جمهورية إيران الإسلامية حول القوقاز الجنوبي.

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