عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير النرويج الجديد

وقدم بافيل بيفر نيستاد، سفير مملكة النرويج الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بداية مهمته في طهران، عصر الثلاثاء نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية عباس عراقجي.
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طهران / 11 ايلول/سبتمبر/ارنا- تسلم وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء نسخة من اوراق سفير النرويج الجديد بطهران.
وقدم بافيل بيفر نيستاد، سفير مملكة النرويج الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بداية مهمته في طهران، عصر الثلاثاء نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية عباس عراقجي.
انتهى ** 2342
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