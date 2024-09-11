عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير النرويج الجديد

وقدم بافيل بيفر نيستاد، سفير مملكة النرويج الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بداية مهمته في طهران، عصر الثلاثاء نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية عباس عراقجي.

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