١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85593112
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عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير النرويج الجديد

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ ص
رمز الخبر: 85593112
عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير النرويج الجديد

طهران / 11 ايلول/سبتمبر/ارنا- تسلم وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء نسخة من اوراق سفير النرويج الجديد بطهران.

وقدم بافيل بيفر نيستاد، سفير مملكة النرويج الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بداية مهمته في طهران، عصر الثلاثاء نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية عباس عراقجي.

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