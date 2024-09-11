١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85593115
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سفير إيران في لبنان: الكيان الصهيوني يعيش وهم ترهيب محور المقاومة

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢٧ ص
رمز الخبر: 85593115
سفير إيران في لبنان: الكيان الصهيوني يعيش وهم ترهيب محور المقاومة

طهران / 11 ايلول/سبتمبر/ارنا- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ان الكيان الصهيوني ونتنياهو يتوهمان تخويف محور المقاومة من خلال تصعيد هجماتهما، لكن استراتيجيتهما محكوم عليها بالفشل.

وكتب مجتبى أماني ردا على تزايد حجم هجمات الكيان الصهيوني ضد سوريا والضفة الغربية في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X يوم الثلاثاء: الكيان الصهيوني ونتنياهو يتوهمان أن تصعيد العدوان وتوسيع دائرته باستهداف غزة والضفة الغربية وسوريا يمكن أن يخيف جبهة المقاومة ويسمح لهما بتحقيق النصر لكن هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل، وبيننا وبينهم أيام وليالي لنشهد هذه الهزيمة.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلتزم بدعم جبهة المقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان في كافة الأحوال وفي كافة المشاهد.

انتهى ** 2342

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