سفير إيران في لبنان: الكيان الصهيوني يعيش وهم ترهيب محور المقاومة

وكتب مجتبى أماني ردا على تزايد حجم هجمات الكيان الصهيوني ضد سوريا والضفة الغربية في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X يوم الثلاثاء: الكيان الصهيوني ونتنياهو يتوهمان أن تصعيد العدوان وتوسيع دائرته باستهداف غزة والضفة الغربية وسوريا يمكن أن يخيف جبهة المقاومة ويسمح لهما بتحقيق النصر لكن هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل، وبيننا وبينهم أيام وليالي لنشهد هذه الهزيمة.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلتزم بدعم جبهة المقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان في كافة الأحوال وفي كافة المشاهد.

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