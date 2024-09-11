9 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف استهدف منزلا في جباليا شمالي غزة

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل: “قصف على منزل الدكتور في جامعة القدس المفتوحة بمخيم جباليا، أكرم النجار، حيث تم انتشال 9 شهداء، بينهم 3 أطفال وسيدتان”.

وأضاف أنه “ما زال هناك مفقودون تحت أنقاض المنزل”، دون تحديد عددهم.

وقال أن 3 فلسطينيين آخرين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المشروع بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية مناطق جنوب حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية ومروحيات.

وفتح جيش الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة شمال غرب مخيم النصيرات جنوب غرب مدينة غزة.

وفجر الثلاثاء، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بحق النازحين الفلسطينيين، عقب استهداف مخيماتهم في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

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