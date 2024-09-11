حزب الله يستهدف قاعدتي "عميعاد" و"جبل نيريا" بالمسيّرات وصواريخ "الكاتيوشا"

كما استهدف حزب الله مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في "نافيه زيف"، ومقراً قيادياً تشغله ‏حالياً قوات من لواء "غولاني" في قاعدة "جبل نيريا"، عبر استخدام عشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذين الاستهدافين يأتيان "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفّذه العدو في ‏البقاع الغربي واستهداف مبنى على طريق زبدين - النبطية".

وفي عمليتين منفصلتين، استهدفت المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع "العباد"، بالإضافة إلى استهداف تموضع لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع "الراهب"، بالأسلحة الملائمة، وأصابتهما إصابةً مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة موقعي "العباسية" و"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ، بالقذائف المدفعية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيهما.‏

وعرض الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد عن عملية استهداف تجهيزات تجسّسيّة في "تلّة الطيحات" وموقع "الرمثا" التابعين لـ "جيش" العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وتأتي عمليات المقاومة بعد أن شنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات المعادية على المناطق اللبنانية، بحيث استهدفت طائراته بلدات كفركلا والمنصوري والطيري وأطراف بلدتي رشاف ومجدل زون، في حين استهدف بالقصف المدفعي سهل الخيام وأطراف بلدة كفرشوبا.

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي شقّة في بلدة جويا في محاولة اغتيال، لكن تبيّن أنها خالية، بينما أُصيب مواطنون بجروح طفيفة جداً.

وشنّ الاحتلال غارة مُعادية على مبنى في طريق زبدين - النبطية. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 12 شخصاً من جرائها.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد قاسم الشاعر، من بلدة سحمر، في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً "على طريق القدس".

انتهى ** 2342