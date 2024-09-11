حماس: استمرار العملية العسكرية في طولكرم لن يزعزع الإرادة الصلبة لأبناء شعبنا

ونعت الحركة في بيان صفحي يوم الثلاثاء، شهداء مخيم طولكرم الذيْن ارتقوا الثلاثاء ومن سبقهم من شهداء شعبنا الأبطال، مؤكدةً أن “بأس المقاومة لن يلين، وأننا سنبقى على عهد الوفاء لهذه الدماء الزكية، التي تحتم علينا استمرار العمل المقاوم، وتوجيه الضربات تلو الضربات لهذا المحتل الغاشم”.

وتوجهت الحركة بالتحية لصمود وجهاد أهلنا ومقاومينا في محافظات الضفة، وخاصة في طولكرم، مضيفة: “نشد على أيدي أبطال كتائب القسام وكافة فصائل المقاومة الذين لم تمنعهم كل ترسانة الاحتلال العسكرية، من الدفاع عن أبناء شعبنا ومقارعة جنود الاحتلال واستهداف آلياته”.

وأكدت أن عمليات الاحتلال وعدوانه المتواصل، لن تنجح في تنفيذ مطامعه الخبيثة وآماله المتمثلة بتهجير الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني، فشعبنا بصموده وثباته سيفشل كل تلك المؤامرات.

ودعت أبناء الضفة الأبية لتصعيد المواجهة ومقارعة الاحتلال، وحالة الغضب المتقدة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، مشددةً على أن الضفة كانت وستبقى الشوكة في حلق هذا المحتل، وستحرم هذا الاحتلال ومستوطنيه طعم الأمن والاستقرار، مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.

انتهى ** 2342