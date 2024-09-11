الرئیس بزشکیان یغادر إلی بغداد

وتوجه الرئيس بزشکیان الیوم الأربعاء إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وسیعقد الرئيس بزشكيان خلال الزیارة، اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين بما في ذلك الرئيس العراقي ورئيس الوزراء هذا البلد ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية العراقية كما سيعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والإيرانيين في العراق وسیوقع البلدان مذكرات التفاهم ووثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس بزشکیان، بعض مشاريع الشركات الإيرانية في البصرة وسيتوجه إلى أربيل والسليمانية شمالي العراق تلبیة لدعوة رسمية من سلطات إقليم كردستان العراق.

كما سيتوجه إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة لزيارة مرقدي أمير المؤمنين الإمام علي (ع) والإمام الحسين (ع) بعد اجراء الزيارات الرسمية في بغداد.

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