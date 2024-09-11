أسامة حمدان: أمريكا تبرر الإبادة الجماعية لـ"إسرائيل"

وأضاف حمدان أن الاحتلال يحاول تبرير ما يرتكبه من مجازر لأنه يدرك أن المحاكمات ستنال مرتكبيها.

وتابع: إننا نعتقد أن الدول العربية يمكن أن تتخذ مواقف أكثر صرامة.

وصرح أن الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه في الصمود والمقاومة وننتظر من أمتنا أن تقوم بدورها.

وأضاف أن مواقف الإدارة الأمريكية كثيرا ما كانت كاذبة.

وأوضح أن بلينكن كذب بشكل صريح عندما قال إن نتنياهو وافق على كل بنود مقترح صفقة التبادل.

وقال حمدان إن لو كان كيربي صادقا فليذكر التعديلات التي يدعي أن حماس طلبت إضافتها إلى مقترح الصفقة، مضيفا: إنهم مستعدون لتنفيذ اتفاق صفقة التبادل فورا.

وأضاف: على الإدارة الأمريكية أن تثبت جديتها ومصداقيتها بالضغط على نتنياهو.

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