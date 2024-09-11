عراقجي: إيران والعراق سيوقعان 15 مذكرة تفاهم

وقال عباس عراقجي، صباح اليوم الاربعاء قبیل مغادرته إلى العراق: زيارة الرئیس بزشکیان والوفد المرافق له هي أول زیارة خارجية لرئيس الحكومة الرابعة عشرة.

وأكد أن الزیارة الأولى كانت إلى دولة تربطها أوثق العلاقات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: سيتم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين البلدين خلال هذه الزیارة.

وأضاف عراقجي: كان من المقرر أن يتوجه الشهيد آية الله رئيسي إلی هذه الزیارة لكن للأسف لم يكن ذلك ممكنا بسبب سقوط المروحية.

وتابع قائلا: آمل أن توسع هذه الزیارة العمق الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وتنقل تعاوننا مع العراق إلى مرحلة جديدة.

وأعرب عن ارتياحه للعلاقات الواسعة التي تربط البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية والأمنية والبيئية، فضلا عن علاقات الصداقة بين شعبي البلدين خلال مراسم الأربعين وزيارة العتبات المقدسة.

وقال: العلاقات الإيرانية العراقية شهدت العديد من التقلبات والعديد من الصعود والهبوط عبر التاريخ، لكن بفضل الله حدودنا الیوم هي حدود السلام ، وإن شاء الله ستساعد هذه الزیارة على تطوير العلاقات بين البلدين.

وتوجه الرئيس بزشکیان الیوم الأربعاء إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وسیعقد الرئيس بزشكيان خلال الزیارة، اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين بما في ذلك الرئيس العراقي ورئيس الوزراء هذا البلد ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية العراقية كما سيعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والإيرانيين في العراق وسیوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس بزشکیان، بعض مشاريع الشركات الإيرانية في البصرة وسيتوجه إلى أربيل والسليمانية شمالي العراق تلبیة لدعوة رسمية من سلطات إقليم كردستان العراق.

كما سيتوجه إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة لزيارة مرقدي أمير المؤمنين الإمام علي (ع) والإمام الحسين (ع) بعد اجراء الزيارات الرسمية في بغداد.

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