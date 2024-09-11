جنوب أفريقيا تستعد لتقديم أدلة تثبت جرائم "إسرائيل" في فلسطين

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، وتوافق العرب على دعم هذه الدعوى.

وأكدت الرئاسة أن القضية ستستمر حتى تصدر محكمة العدل حكمها ونأمل أن تلتزم "إسرائيل" بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري قد ذكر أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن، وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

ونقل الموقع عن البرقية أن "إسرائيل" تمارس أيضا ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي.



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