مفتي عمان يشيد بعملية الأردني ماهر الجازي

وقال الخليلي في تغريدة له على صفحته عبر منصة "إيكس": "سرتنا مشاركة البطل الأردني في عملية ضد الاحتلال، وتلك سُنة حسنة يكتب لصاحبها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ فهنيئا له الشهادة".



وأضاف أن "المجزرة التي ارتكبها العدو المجرم في خان يونس هي دليل فقدانه الاتزان بعدما رأى كيف يتسابق الأحرار إلى الشهادة وكيف يؤيدهم العالم الحر".



يذكر أنه كان الجازي هرب مسدسا داخل الجانب الفلسطيني المحتل من المعبر، وأطلق النار على ثلاثة عناصر أمن إسرائيليين أرداهم قتلى جميعا.



ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثمان الشهيد الجازي الذي ينتمي إلى قبيلة الحويطات الشهيرة في محافظة معان جنوبي الأردن.

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