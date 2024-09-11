١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:١٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85593535
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر قرب رام الله

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:١٢ م
رمز الخبر: 85593535
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر قرب رام الله

طهران /11 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بحالة خطيرة في عملية وقعت قرب "جفعات آساف" على مفرق "بيت إيل" قرب رام الله بالضفة المحتلة.

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وأعلنت القناة "14" العبرية أنه تم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجراح خطرة في عملية الدهس التي وقعت في "بيت إيل" قرب رام الله.

ومن جانبها، ذكرت مصادر عبرية: "أن عملية الدهس قرب رام الله تمت بشاحنة، وخلفت قتيل وعدة إصابات بينها إصابة ميئوس منها، واستشهد منفذ العملية".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن قوات الاحتلال تغلق المنطقة في "غفعات أساف".

وبحسب وسائل الإعلام عبرية: "تعليقا على عملية الدهس في "غفعات أساف": حادث سيء جداً".

وأضافت: "عملية الدهس في "غفعات أساف" تمت بواسطة شاحنة تحمل الغاز".

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