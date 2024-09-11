رئيس الوزراء العراقي: اللقاء مع بزشکیان يتمحور حول العلاقات الثنائية وتطورات غزة

وجاء في البيان، الذي تلقت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى ان هناك وثائق بين الجانبين في مجالات التعاون الضريبي والزراعة والموارد الطبيعية والاتصالات والدعم الاجتماعي، الرياضة والشباب والتعليم والسياحة والتبادل الثقافي والفني والتعاون في مجال المعالم التاريخية.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي فإن جزءا من وثائق التعاون الثنائي يتعلق ايضا بالتعاون في مجال تدريب القوات المتخصصة وتعزيز وترقية القوى العاملة الماهرة والتعاون بين الغرف التجارية.

وأشار البيان إلى ان وصول الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، والوفد المرافق له الى بغداد وكان في استقبالهم رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في مطار بغداد الدولي.

یذکر أنه توجه الرئيس بزشکیان الیوم الأربعاء، إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي.

العراق وإيران يؤكدان أهمية العمل الثنائي لمواجهة تحديات المنطقة اقتصادياً وأمنيا

و في هذا السياق اعلن موقع الفرات نيوز انه التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في القصر الحكومي ببغداد، في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيراني إلى بغداد، حيث شهد اللقاء التباحث في جملة من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف الى تعزيز مستويات التعاون والشراكة بين البلدين.

وجدد السوداني، خلال اللقاء، ترحيبه بالرئيس بزشكيان، في أول زيارة خارجية له بعد تسنّمه مهام منصبه، مُستذكراً مواقف الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تجاه العراق، ومؤكداً أهمية العمل الثنائي بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وبما يصب في مصلحة الاستقرار والتنمية.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره وتقديره للعراق وللحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً رغبة الجمهورية الإسلامية في تعزيز العلاقات الثنائية، والمضي في برامج التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين.

كما قدّم بزشكيان الى السوداني لوحة تضمّنت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي، جدد فيها تقديره وشكره للعراق حكومة وشعباً على ما جرى بذله من جهود في استقبال الزائرين في زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وما يمثله هذا الفعل من تجسيد للكرم الإسلامي وحُسن الضيافة العربية.

وشهد اللقاء تبادل الرئيسين الهدايا المعبرة عن عمق علاقات الصداقة بين البلدين الجارين.

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