المستشار الثقافي الإيراني في العراق: الرئيس بزشکیان يسعى إلى ترسيخ العلاقات مع العراق

وكتب حجة الإسلام أباذري في تغريده له على صفحته عبر منصة "إيكس": الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" يختار العراق كأول زيارة له بعد توليه الرئاسة، ويؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين وترسيخ الروابط التاريخية المشتركة.

یذکر أنه توجه الرئيس بزشکیان الیوم الأربعاء، إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي.

وسيناقش الرئيس بزشكيان مع السلطات العراقية العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك وقف الإبادة الجماعية في غزة.

واستمراراً لهذه الزيارة، سيتم التوقيع على 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والأمنية بين البلدين.

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