١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٥١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85593786
T T
٠ Persons

سمات

اللواء سلامي: العدو سيلمس قريبا الانتقام من أعماله الشريرة

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٥١ م
رمز الخبر: 85593786
اللواء سلامي: العدو سيلمس قريبا الانتقام من أعماله الشريرة

طهران /11 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد قائد حرس الثورة الاسلامية، اللواء "حسين سلامي"، أن العدو سيلمس قريبا الانتقام من أعماله الشريرة كما سيتذوق الفلسطينيون طعم الانتصار.

وقال اللواء حسين سلامي : الیوم تتحدث إيران مع المستكبرين بلغة الاقتدار وإن اقتدار إيران الإسلامية اليوم واضحة في مواجهة الاستکبار العالمي.

وأشار إلى مقاومة أهل غزة ضد الاستكبار العالمي، وأضاف: هذه المقاومة تبدو صعبة ومحزنة ولكن سر بقاء فلسطين یکمن في الجهاد والمقاومة والصمود.

وشدد بالقول: الشعب الفلسطيني سينتصر بالتأكيد قريباً وأعداؤه سيذوقون طعم الانتقام من أعمالهم الشريرة.

وأکد: الحق ينتصر دائما ونقف حتى النهاية ونحن فخورون بذلك.

وشدد على الانتقام من أعداء إيران الإسلامية وتابع: نحن نلاحق ونعاقب جميع الأعداء، وهو ما فعلناه مرات عديدة خلال الـ 45 سنة الماضية.

وقال: أعداء الإسلام سیغادرون البلاد الإسلامية بالذل والمهانة كما حدث هذا الأمر في أفغانستان وسوريا والعراق واليمن وإيران.

انتهی**3280 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .