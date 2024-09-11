١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85593923
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على امتداد زيارة الرئيس بزشكيان الى بغداد.. ايران والعراق يوقعان 14 وثيقة للتعاون الثنائي

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٤٧ م
رمز الخبر: 85593923
على امتداد زيارة الرئيس بزشكيان الى بغداد.. ايران والعراق يوقعان 14 وثيقة للتعاون الثنائي

بغداد / 11 أيلول / سبتمبر / إرنا – تم خلال الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى بغداد، ونظرائهم العراقيين اليوم الاربعاء، التوقيع على 14 وثيقة للتعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد تضمنت هذه المستندات التي وقعت برعاية كل من بزشكيان والسوداني، التعاون بين طهران وبغداد في مجالات تدريب الكوادر المهنية المختصة، والرياضة والشباب، والتبادل الثقافي والفني، والتراث الثقافي، والتربية والتعليم، والاعلام والاتصالات، وتبادل القوافل السياحية والدينية، كما التعاون الثنائي في المجالات الزراعية والموارد الطبيعية والبريد والضمان الاجتماعي وتدريب الكوادر الفنية والهندسية والارتقاء بمستوى الطاقات البشرية المتمرسة، وبالتالي التعاون بين غرفتي التجارة الايرانية والعراقية.

ووصل الرئیس بزشكيان، صباح اليوم الاربعاء، إلی بغداد، يرافقه وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين؛ تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

انتهى ** ح ع

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