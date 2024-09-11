بزشکیان باللهجة الكردية : علاقاتنا مع إقليم كردستان العراق جيدة ونعمل على تعزيزها

وقال بزشكيان، متحدثاً باللهدة الكردية لمراسل شبكة "رووداو" الإعلامية من بغداد، وعقب اجتماعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، أن "العلاقات بين ایران و إقليم كردستان العراق جيدة وسنعمل على تعزيزها".



وفي رده على سؤال حول رسالته إلى مواطني العراق وإقليم كردستان العراق، عبرّ الرئيس الإيراني محبته لهم؛ كما نوه إلى أن برنامجه يتضمن زيارة إقليم كردستان العراق.



وحول القضايا التي سيركز عليها خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، أشار الرئيس بزشكيان بأنها تتضمن "جميع القضايا الأمنية والسياسية والعلمية والثقافية".

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