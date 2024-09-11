الرئيس بزشكيان يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق

وافادت ارنا، ان الرئيس بزشكيان اجرى على امتداد زيارته الحالية لجمهورية العراق، مباحثات مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في هذا البلد، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العراقيين والمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع السوداني.

ووصل رئیس الجمهورية الاسلامية، صباح اليوم الاربعاء، إلی العاصمة العراقية بغداد؛ يرافقه وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

ولدى وصوله بغداد، قام الرئيس بزشكيان بزيارة النصب التذكاري لشهداء "قادة النصر" الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما، الذين ارتقوا اثر غارة امريكية جبانة قرب مطار بغداد.

وسيتوجه الرئيس الايراني، على امتداد هذه الزيارة، إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة لزيارة مرقدي أمير المؤمنين الإمام علي (ع) والإمام الحسين (ع)؛ وذلك بعد اجراء الزيارات الرسمية في بغداد.

انتهى ** ح ع