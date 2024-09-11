١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85594020
T T
٠ Persons

سمات

الرئيس بزشكيان يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٤٧ م
رمز الخبر: 85594020
الرئيس بزشكيان يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق

طهران / 11 أيلول / سبتمبر / إرنا - التقى رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، اليوم الاربعاء في بغداد، رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق "فائق زيدان".

وافادت ارنا، ان الرئيس بزشكيان اجرى على امتداد زيارته الحالية لجمهورية العراق، مباحثات مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في هذا البلد، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العراقيين  والمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع السوداني.

ووصل رئیس الجمهورية الاسلامية، صباح اليوم الاربعاء، إلی العاصمة العراقية بغداد؛ يرافقه وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

ولدى وصوله بغداد، قام الرئيس بزشكيان بزيارة النصب التذكاري لشهداء "قادة النصر" الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما، الذين ارتقوا اثر غارة امريكية جبانة قرب مطار بغداد.

وسيتوجه الرئيس الايراني، على امتداد هذه الزيارة، إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة لزيارة مرقدي أمير المؤمنين الإمام علي (ع) والإمام الحسين (ع)؛ وذلك بعد اجراء الزيارات الرسمية في بغداد.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .