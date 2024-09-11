١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85594060
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رئيس الجمهورية : لتعزيز التجارة والاتصالات في اجواء امنة مع العراق

١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م
رمز الخبر: 85594060
رئيس الجمهورية : لتعزيز التجارة والاتصالات في اجواء امنة مع العراق

طهران / 11 أيلول / سبتمبر / إرنا – اكد رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان، على تعزيز التعاون التجاري والاتصالات في اجواء يسودها الامن بين ايران والعراق؛ وقال : من الطبيعي أن يتم وضع خطط أمنية مشتركة بين هذه التبادلات.

وفي تصريح له على هامش الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم العراقيين بالعاصمة العراقية بغداد اليوم، قال الرئيس بزشكيان : انني اتطلع بان تؤدي هذه الزيارة الى تعزيز التجارة والتواصل مع العراق في اجواء امنة، وبطبيعة الحال في تلك المرحلة يجب وضع خطط امنية مشتركة وسط هذه التبادلات، والتي من شانها ان تؤدي الى توسيع العلاقات الاقتصادية ايضا.

واضاف : ان الخطوة الاولى، هي ان نتباحث مع بعضنا الاخر ونؤمن باننا مسلمين تجمعنا الاخوة الاسلامية، والتي تستطيع ان تجعل الاواصر فيما بيننا ابدية.

انتهى ** ح ع

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