العميد حيدري : اغلاق الحدود الشرقية بالاجهزة الذكية بات قيد التنفيذ

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد حيدري لمراسل ارنا، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين ايران وافغانستان اليوم الاربعاء.

واوضح قائد سلاح البر الايراني : ان المراحل المتفرقة من هذا المشروع الوطني، دخلت حيز التنفيذ، وذلك باستخدام الاجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة.

واضاف : ان عمليات اغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع افغانستان، سجّلت تقدما جيدا، ونحن نتطلع الى انجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له.

وخلص العميد حيدري الى القول : ان هذا المشروع الستراتيجي، يسهم بنحو كثير في تامين الحدود الايرانية؛ مبينا ان جزءا كبيرا من هذا المشروع وبما يشمل العديد من الاقسام فيه، اكتمل لحد الان؛ مثنا جهود الفرق الهندسية القائمة عليه.

انتهى ** ح ع