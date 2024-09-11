بزشکیان يدعو رجال الأعمال الايرانيين لدى العراق الى التآزر بهدف معالجة المشاكل

وأضاف بزشكيان، خلال هذا اللقاء الذي تم بمبنى السفارة الايرانية في بغداد برعاية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد كاظم ال صادق : لقد جئنا إلى العراق من اجل تسهيل عمل رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين لدى هذا البلد.

وأكد رئيس الجمهورية بان المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون والتآزر حتى تتدفق التجارة والإنتاج بسهولة بين البلدين إيران والعراق.

وأضاف : ان التعامل التجاري والاقتصادي بين إيران والعراق، صفقة ذات اتجاهين ويجب أن يستفيد منها الطرفان

ومن خلال التحقق من وجود معوقات في طريق التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمار بين البلدين، أكد بزشكيان، على ضرورة إنشاء فرق عمل خاصة ووضع خطة طويلة الامد لتذليل العقبات وتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية والاستثمار بين البلدين.

وقيّم رئيس الجمهورية، بشكل إيجابي نتائج محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي اليوم العراق، والتي تناولت سبل تطوير الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

الى ذلك قدم السفير ال صادق، في مستهل هذا اللقاء، تقريرا اكد فيه بان العراق شريك تجاري مهم بالنسبة لإيران ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 12 مليار دولار.

واضاف، أن صادرات النفط الإيرانية إلى العراق تشكل نحو 20% من هذه التبادلات؛ داعيا رجال الاعمال الايرانيين الى الاستثمار في هذا البلد، لما فيه من قدرات استثمارية جيدة.

وفي سياق متصل، صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية خلال الاجتماع ايضا : إن نهج التعاون التجاري مع العراق يجب أن يتجه نحو الاستثمار.

وقال "صمد حسن زاده"، أن الفرص داخل العراق تفوق كثيرا حجم صادرات إيران الحالية إلى هذا البلد؛ مبينا ان سقف التبادلات التجارية بين البلدين يبلغ حاليا 12 مليار دولار.

وأضاف حس زادة : يمكن الارتقاء بهذا المستوى وصولا الى 20 مليار دولار سنويا.

انتهی ** 2054 / ح ع **