إيران والعراق يتفقان على وضع خطة استراتيجية شاملة طويلة الامد لتطوير العلاقات

وخلال لقاء مع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في العراق، في بغداد اليوم الاربعاء، اعتبر الرئيس بزشكيان أحد الأهداف الرئيسية لزيارته إلى العراق هو تسهيل أنشطة رجال الأعمال والمنتجين الإيرانيين ، وقال: في اللقاءات والمشاورات التي عقدناها مع كبار المسؤولين العراقيين، اتفقنا على تشكيل فريق عمل متخصص لصياغة خطة استراتيجية شاملة طويلة الامد بين البلدين.

وطلب رئيس الجمهورية من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الحاضرين في الاجتماع عرض كافة المشاكل التي يشعرون أنها ستعطل أنشطتهم، بما في ذلك القضايا المطروحة في هذا الاجتماع، على فريق العمل المذكور، وأضاف: إن ازدهار أنشطتكم هو أيضا من أجل مصلحة إيران والعراق. وليكن لكم تفاعل مع فريق العمل الذي سيتم تشكيله لصياغة هذه الخطة الإستراتيجية حتى يتم وضع أفضل خطة ممكنة لتوسيع التفاعلات الاقتصادية بين البلدين قدر الإمكان.

واعتبر ان هنالك علاقة متبادلة بين توسيع وازدهار التفاعلات الاقتصادية وبين تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي ، وقال: إن ازدهار الأنشطة الاقتصادية والتبادلات التجارية يتطلب السلام والاستقرار والأمن، وكلما توسعت هذه التفاعلات كلما ترسخ الاستقرار والأمن.

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