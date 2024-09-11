السيد الحكيم للرئيس الإيراني: العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة

وقال السيد الحكيم في بيان أنه "خلال استقبالنا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة الاطار التنسيقي، أكدنا على عمق العلاقة بين العراق وايران وطبيعة المشتركات الثقافية والسياسية والاقتصادية والجغرافية، حيث يرتبط العراق بحدود برية هي الأطول من بين حدود العراق ودول الجوار".

واعرب عن اعتزازه بزيارة الوفود الإيرانية كافة لتعزيز العلاقات ودفعها إلى الأمام، مؤكدا أن "زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع بكثير من الملفات التي تخدم مصالح البلدين ."

وأوضح، طبيعة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ودورها في تقريب الشعوب، معربا عن فخره واعتزازه بالخدمة التي يقدمها الشعب العراقي للزوار من جميع الجنسيات.

وثمن عاليا رسالة قائد الثورة الاسلامية للشعب العراقي وللمواكب الحسينية.

وأكد أيضا نقاط قوة المجتمع العراقي، مبينا أن "وجود أتباع أهل البيت بثقلهم السكاني ووجود المرجعية الدينية المباركة والشعائر الحسينية والحشد الشعبي والاطار التنسيقي تعطي قوة للواقع العراقي".

وأشار إلى أن "العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي وعلى مستوى الرضا الشعبي عن الأداء السياسي والحكومي".

وأوضح أيضا، طبيعة الدور الذي يضطلع به الاطار التنسيقي باعتباره حجر الزاوية في المعادلة السياسية عبر اتخاذ المواقف الاستراتيجية والجوهرية التي تخدم المجتمع العراقي، مشيرا إلى "طبيعة الأدوار التي يلعبها العراق في المنطقة من حيث تقريب وجهات النظر بين دولها، وبيّنا أيضا طبيعة الموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية على المستوى المرجعي والحكومي والسياسي والشعبي".

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