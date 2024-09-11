المندلاوي يدعو إلى توثيق التعاون بين العراق وإيران في المجالات كافة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل في مقر اقامته مساء اليوم الاربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، والوفد الوزاري المرافق له، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس النواب ، وعدد من رؤساء الكتل النيابية، والسادة النواب والوزراء."

واكد المندلاوي، بحسب البيان، "عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الجارين، وضرورة الاستفادة منها في توثيق التعاون في المجالات كافة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين"، مشيرًا إلى ان "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين الحكومتين في مختلف الجوانب، ولا سيما التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة والزراعة والخدمات والاتصالات والشباب والرياضة والسياحة الدينية وغيرها، من شأنها ان تساهم في دفع عجلة التطور والتنمية وفتح افاق اوسع للشراكة بين العراق وإيران".

واشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء الموسع الاتفاق على ضرورة تفعيل الخطط الاستراتيجية والاتفاقات الثنائية لا سيما الامنية والاقتصادية والمتعلقة بضبط الحدود المشتركة ومنع كل اشكال التهريب"، فيما جدد "الجانبان ادانتهما لجرائم الابادة الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة ، والتذكير بمواقف البلدين فيما يخص دعم الحق الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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