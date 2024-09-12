سرايا القدس تدمر آلية في الشجاعية

وأكدت مصادر فلسطينية، ليل الأربعاء، وقوع إطلاق نار كثيف في جنوبي محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، في حين نشرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية مؤكّدةً "دوي صفارات الإنذار في نتيف هعسراه، في غلاف غزة".

بدوره، أفاد مراسل الميادين بانسحاب "جيش" الاحتلال من حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، مخلفاً دماراً هائلاً، وذلك بعد توغل بري استمر 20 يوماً.

ومن جنوبي لبنان، قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقرّ اللواء الغربي 300 التابع لـ"جيش" الاحتلال في "خربة ماعر"، في الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة.

واستهدفت كتائب القسّام في عمليتها مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع القوات فيه، عبر رشقة صاروخية مركّزة، مكوّنة من 30 صاروخاً.

أما في قطاع غزة، فدمّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، آليةً عسكريةً إسرائيلية، بحيث فجّرت عبوة "برميلية خرقية"، مزروعة مسبقاً، بالآلية في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس فيديو استحضرت فيه الشهيد الأردني، ماهر الجازي، الذي نفّذ العملية الفدائية عند معبر الكرامة، بين الأردن وفلسطين المحتلة، وقتل فيها 3 ضباط من الشرطة الإسرائيلية، الأحد الماضي.

يُذكر أنّ "جيش" الاحتلال أعلن في وقت سابق تحطّم طائرة من نوع "بلاك هوك"، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، خلال محاولتها إنقاذ جندي مصاب في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي بمقتل جنديين اثنين، وإصابة 7 آخرين، في هذه الحادثة، التي وقعت مساء الثلاثاء، معلناً أنّ التحقيق جارٍ بشأن السقوط.

ولدى تعليقه على الحادثة، قال مراسل "القناة الـ13" الإسرائيلي، أور هيلر، إنّ "هذه كارثة كبيرة لسلاح الجو "، مضيفاً أنّ "هذه هي المرة الأولى التي تتحطم فيها مروحية من نوع بلاك هوك تابعة لسلاح الجو، إذ إنّها آمنة جداً وقوية".

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