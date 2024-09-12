حزب الله يواصل ضرب مواقع وانتشار جيش الاحتلال في المستوطنات الشمالية

وفي أحدث عملياتها ، استهدفت المقاومة، فجر الاربعاء، موقع بياض بليدا، ‏بقذائف المدفعية الثقيلة، وأصابوه إصابة مباشرة‏.

كذلك، ردّت المقاومة على الاعتداء والاغتيال ‏في بلدة ميس الجبل الجنوبية، عبر استهداف كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية "8200" في ثكنة "ميتات" بصلية صاروخية.‏

ورداً على ‏اعتداء الاحتلال على طريق النبطية - ‏زبدين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية حاجزاً عسكرياً في ‏مستوطنة "دان" بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كذلك، استهدف مجاهدو ‏المقاومة المقر المستحدث التابع ‏لقوات "الفرقة 146" في قاعدة "أبيريم" المستحدثة بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، وذلك رداً على ‏اعتداءات الاحتلال في خراج بلدة ‏زبقين.

كما قصفت المقاومة الإسلامية مربض الزاعورة بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا، رداً على تمادي ‏العدو في الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة، لا سيما مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب.

ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية تموضعاً لجنود ‏الاحتلال في موقع العباد بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

في هذا السياق، أشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى إطلاق نحو 60 صاروخاً في اتجاه الشمال في ساعة واحدة، مؤكّدةً سقوط مقذوف في مستوطنة "دان"، شمالي فلسطين المحتلة، ما أدّى إلى وقوع إصابة.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاربعاء، استهدفت المقاومة الإسلامية مواقع "المطلة" و"الراهب" و"رويسة القرن"، وثكنة "زبدين".

انتهى ** 2342