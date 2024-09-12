١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85594299
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ايران تدعم اي مشروع للسلام بين روسيا وأوكرانيا

١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:١١ ص
رمز الخبر: 85594299
ايران تدعم اي مشروع للسلام بين روسيا وأوكرانيا

سانت بطرسبورغ / 12 ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، دعم الجمهورية الاسلامية لاي مشروع للسلام توافق عليه روسيا واوكرانيا.

وفي كلمته في اطار الاجتماع الأمني الـ 14 لدول مجموعة بريكس المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ الاربعاء، شدد احمديان ، على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم أي مشروع للسلام توافق عليه روسيا واوكرانيا، معلنا دعم ايران لمبادرة الصين والبرازيل حول هذه القضية.

وأقترح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان تشكل دول بريكس، مجموعة تعنى بمتابعة السلام المنشود بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة ثانية أقترح احمديان في أعمال الاجتماع الامني الـ 14، تشكيل هيكل أمني يختص ببريكس تحت عنوان" لجنة أمن بريكس".

انتهى ** 2342

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