١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85594301
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الرئيس الإيراني: مصرون على تقوية الأواصر مع العراق وما يجري في غزة كارثة إنسانية

١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٤ ص
رمز الخبر: 85594301
الرئيس الإيراني: مصرون على تقوية الأواصر مع العراق وما يجري في غزة كارثة إنسانية

طهران / 12 ايلول/سبتمبر/ارنا- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة، مؤكدا على تقوية الأواصر مع العراق ، واصفا ما يجري في غزة بـ"الكارثة الإنسانية".

وقال بزشكيان في مقابلة خاصة مع العراقية الإخبارية ، أن "سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة"، مؤكداً أنه "لا بد من الوحدة والتكاتف أمنياً من أجل إزالة المعوقات".

وبين الرئيس الإيراني، أن "أمن زائري الأربعينية مسؤولية مشتركة بين العراق وإيران".

وأضاف، أن "ما يجري في غزة كارثة إنسانية"، مشدداً على "ضرورة وضع حد للكيان الصهيوني ومنع استهداف الشعب الفلسطيني ".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أهمية إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

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