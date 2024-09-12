ايران والبرازيل تؤكدان على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني

وجاء هذا اللقاء في اطار المشاورات والمحادثات التي يجريها ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر احمديان مع المسؤولين السياسيين والأمنيين رفيعي المستوى المشاركين في القمة الأمنية لمجموعة بريكس.

وتناول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي أكبر أحمديان، في اجتماع مع سيلسو أموريم، المساعد الخاص لرئيس البرازيل مساء الاربعاء تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، والتجاري والعلوم والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة وكذلك التعاون ضمن مجموعة بريكس.

وبدات اعمال الاجتماع الامني لمجموعة بريكس يوم الاربعاء في سانت بطرسبورغ بروسيا بمشاركة الدول الاعضاء.

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